Хабаровчанин купил арестованный автомобиль

Краснофлотский районный суд Хабаровска отказался снимать арест с Toyota Vitz (2006 года) купленный в Уссурийске в ноябре 2023 года. В феврале 2024-го новый владелец вдруг узнал, что на машине имеется действующий запрет на регистрацию из-за долгов прошлого хозяина. Покупатель объяснял, что тянул с постановкой на учет, потому что авто сломалось, а деньги пришлось переводить родственнику продавца — у того самого счета были арестованы. Суд решил иначе: объективных причин для задержки не нашли, фотографий поломки не было, доказательств, что человек реально пользовался машиной с ноября по январь, тоже не предоставили. Кроме того, не было оформлено ОСАГО.