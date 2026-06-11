Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанин купил арестованный автомобиль

Краснофлотский районный суд Хабаровска отказался снимать арест с Toyota Vitz (2006 года) купленный в Уссурийске в ноябре 2023 года. В феврале 2024-го новый владелец вдруг узнал, что на машине имеется действующий запрет на регистрацию из-за долгов прошлого хозяина. Покупатель объяснял, что тянул с постановкой на учет, потому что авто сломалось, а деньги пришлось переводить родственнику.

Краснофлотский районный суд Хабаровска отказался снимать арест с Toyota Vitz (2006 года) купленный в Уссурийске в ноябре 2023 года. В феврале 2024-го новый владелец вдруг узнал, что на машине имеется действующий запрет на регистрацию из-за долгов прошлого хозяина. Покупатель объяснял, что тянул с постановкой на учет, потому что авто сломалось, а деньги пришлось переводить родственнику продавца — у того самого счета были арестованы. Суд решил иначе: объективных причин для задержки не нашли, фотографий поломки не было, доказательств, что человек реально пользовался машиной с ноября по январь, тоже не предоставили. Кроме того, не было оформлено ОСАГО.