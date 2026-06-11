Аяно-Майский и Николаевский районы станут муниципальными округами

Такое решение приняли депутаты Законодательной думы Хабаровского края на внеочередном заседании. Ранее в этих муниципалитетах состоялись публичные слушания, в ходе которых идею преобразования районов в округа поддержали местные жители. Теперь главы Аяно-Майского и Николаевского районов сами рассказали краевым парламентариям о том, зачем нужны изменения. В качестве плюсов такого «ребрендинга» районные власти назвали отсутствие необходимости проводить выборы депутатов и глав в селах и поселках (поскольку ранее они испытывали трудности с подбором кадров на эти должности), а также то, что теперь поселениям больше не нужно будет самим формировать бюджет и проходить прокурорский надзор, так как при новой системе эти обязанности перейдут к администрации округа. При этом все нынешние рабочие места будут сохранены. Также глава Николаевского района Анатолий Леонов рассказал депутатам о том, что с 2018 года у района и города Николаевска-на-Амуре существует единая администрация, что позволяет местным жителям решать все вопросы в одном месте, а властям это дало возможность сэкономить 14,2 млн рублей. По словам Анатолия Леонова, переход на окружную систему поможет распространить этот положительный опыт на всю территорию Николаевского района. Отметим, что все существующие льготы и меры поддержки сохранятся в прежнем виде.