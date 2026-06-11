В РАЖВиЗ Ильи Глазунова подвели итоги конкурса

Ровно год назад, 10 июня 2025 года, в день 95-летия Ильи Глазунова, был дан старт первому международному художественному конкурсу исторической живописи «Вечная Россия. Вера. История. Мир», в котором приняли участие российские и зарубежные художники. В 96-ой день рождения Ильи Сергеевича подвели его итоги и наградили победителей.
В творческой биографии Ильи Глазунова большая немало работ посвящены историческим сюжетам, но помимо живописи художник делал еще одно большое дело — в прямом смысле спасал и сохранял отечественную историю. Илья Сергеевич был известным собирателем икон и вместе с супругой семья ездила по разным поселкам и деревням, где они искали и находили брошенные иконы, а затем реставрировали их. В память о художнике и его деятельности, связанной с сохранением исторического наследия, был объявлен конкурс «Вечная Россия. Вера. История. Мир», призванный вдохновить мастеров на художественное переосмысление сюжетов из отечественной истории.
В торжественный день в стенах Академии объявили победителя творческого конкурса. Рассуждая о названии конкурса, связанном с картиной Ильи Глазунова «Вечная Россия», Иван Глазунов, ректор РАЖВиЗ, отметил, что «Вечная Россия» — гораздо шире, чем просто география нашей страны, намного объемнее", поэтому на конкурс принимали самые разные работы, причем не только живопись, но также и графику, и скульптуру.
Мастера, принявшие участие в конкурсе, затронули богатую палитру сюжетов — пронзительный графический пейзаж «Северный край» Михаила Терещенко вобрал в себя все самое красивое, что есть у нашего севера — снежная холодная зима, пушистый снег, гордые деревья, в окружении которых — милый деревянный домик возле церквушки. «1 марта 1881 года» — пронзительная работа Михаила Шанькова, кстати, маститого художника и к тому же ученика портретной мастерской Ильи Глазунова в институте имени В. И. Сурикова. Трагичный сюжет полотна подсказывает дата в названии — день, когда было совершено покушение на императора Александра II, в результате которого он получил смертельное ранение. Примечательно, что наряду с большими художниками награды получили и молодые авторы, например, специальный приз получил Матвей Мартынов, жюри отметило его работу «Встреча Ивана IV с Миколой Юродивым у врат Псковского кремля. 1570 год».
Любопытно, что среди дипломантов были не только российские художники. Премию получил эфиопский мастер Зелеке Тевдорос Абебау — он увлекся историей России и церковной живописью, изучал живопись в Санкт-Петербурге, с отличием окончил Санкт-Петербургскую академию художеств имени Ильи Репина по специальности «живопись». В рамках конкурса была отмечена его работа «Император Менелик II: Объявление Борьбы за Свободу при Адуа 1896». История, кажется, близка эфиопскому народу, но художник объяснил, что, оказывается, Российская империя была одной из немногих европейских держав, поддерживавших Эфиопию в её борьбе за независимость — и духовно, и дипломатически. А еще Эфиопия — православная страна, вера и культурный код этой, казалось бы, далекой от России африканской страны на самом деле близок русскому миру.
Также в знаменательную дату состоялось открытие мемориальной доски, увековечившей память об основателе РАЖВиЗ Илье Глазунове и всех великих мастеров, которые учились здесь, жили преподавали в легендарном учебном заведении.