В РАЖВиЗ Ильи Глазунова подвели итоги конкурса

Любопытно, что среди дипломантов были не только российские художники. Премию получил эфиопский мастер Зелеке Тевдорос Абебау — он увлекся историей России и церковной живописью, изучал живопись в Санкт-Петербурге, с отличием окончил Санкт-Петербургскую академию художеств имени Ильи Репина по специальности «живопись». В рамках конкурса была отмечена его работа «Император Менелик II: Объявление Борьбы за Свободу при Адуа 1896». История, кажется, близка эфиопскому народу, но художник объяснил, что, оказывается, Российская империя была одной из немногих европейских держав, поддерживавших Эфиопию в её борьбе за независимость — и духовно, и дипломатически. А еще Эфиопия — православная страна, вера и культурный код этой, казалось бы, далекой от России африканской страны на самом деле близок русскому миру.