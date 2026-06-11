Чем удивляет волгоградский дендрарий

Лето в Волгоградской области — это возможность вдоволь насладиться её природной красотой. А ещё это возможность внести свой практический вклад в приумножение зелёного убранства нашего южного региона. Как — расскажем ниже.
Битва с засухой.
Начнём с того, что долгие годы, ещё со времён Царицына, в наших краях боролись с жарой, засухами и суховеями. После войны вокруг города создали зелёное кольцо из лесопосадок для защиты от пыли и вредных выбросов. А ещё позже на юге города начали создавать настоящий оазис — дендрарий Красноармейского района.
Заложен он был на грунтах, образовавшихся в ходе строительства Волго-Донского канала. Извлечённый со дна котлована грунт размещали здесь же, вдоль будущих берегов. Озеленение берегов канала планировалось изначально, но качество земель здесь было такое, что Академия наук СССР официально признала: это — биологически мёртвый грунт.
Любой бы отступился, но только не Иван Петрович Дударев — заслуженный лесовод РСФСР, член Российской экологической академии, почётный житель Красноармейского района Волгограда. Он вместе с семьёй и группой единомышленников бросил вызов природе. Началась большая, кропотливая работа.
В это трудно поверить, но за три года серо-рыжие хвалынские и сарпинские глины зазеленели: пошли в рост молодые тополя, акации, вязы, клёны… Это действительно было чудом, технологиями заинтересовались даже иностранцы, приезжавшие перенимать опыт волгоградского лесовода. Так в 1965 г. возник будущий Красноармейский дендрарий.
Узнав, в каких неблагоприятных условиях он был заложен, биологи, лесоводы и ботаники из других стран стали щедро делиться черенками и семенами растений. Так была создана обширная коллекция древесно-кустарниковых пород из многих уголков мира.
После Ивана Дударева дендрарий продолжила развивать его ученица, биолог, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Викторовна Филимонова, которая уже со своей командой единомышленников и членами семьи вывела зелёный оазис на новый уровень, расширив и облагородив дендрарий. Эти люди также вкладывали в любимое дело всю душу.
«У нас всё приживается».
«Удивительно, но всё у нас приживается, — говорит начальник дендрария, кандидат сельскохозяйственных наук Руслан Анатольевич Филимонов. — В дендрарии, наряду с местными видами, успешно растут экзоты из стран Юго-Восточной Азии, Северной Америки, Средиземноморья и Европы. Всего в коллекции насчитывается 20 тыс. растений, из них 25 видов являются краснокнижными».
Гинко двулопастный, бархат амурский, софора японская, каркас западный или каменное дерево, банановое дерево, гледичия трёхколючковая, можжевельники, кедры — в дендропарке много чего можно увидеть. При этом он существует по строгим экологическим законам: под ногами здесь только земля и песок, потому так приятно пройтись босиком. Во-вторых, здесь не практикуют обрезку и формировку деревьев, каждое растёт, как его запрограммировала природа.
«Вся красота — в естественности, — убеждён Руслан Анатольевич. — Сам ландшафт даёт нам подсказки, что и где лучше разместить. Иной раз местные виды растений сами создают целые куртины, дополняя рукотворные посадки».
А ещё в дендрарии прижились белки. Весной на местном ручье охотно селятся утки, возвращаются перелётные птицы. Дендропарк внесён в большую орнитологическую карту России как место гнездования краснокнижной птицы тювик европейский.
Кроме того, это место стало просветительским центром — сюда приводят школьные экскурсии, чтобы дети знакомились с живой природой не только по учебникам. Да и просто приходит много семей с детьми — не так много мест есть в мегаполисе, где можно послушать тишину, подышать чистым воздухом и порадоваться пению птиц.
Продолжим дело Ивана Дударева!
Гордость дендрария — питомник, где происходит размножение древесных пород и кустарников. И здесь надо вернуться к началу статьи и возможности сделать город краше и зеленее.
«Посадочным материалом мы готовы поделиться на безвозмездной основе, — говорит Руслан Филимонов. — У нас имеются молодые дубки и можжевельники, катальпа, тополя, сирени, декоративные кустарники. Этот качественный посадочный материал может украсить и частные подворья, и городские улицы. Приезжайте, забирайте, сажайте, ведь Волгограду по-прежнему очень не хватает зелени. Создав зелёный оазис в Красноармейском районе, мы хотим помочь родному городу, и такую работу, как мы считаем, можно делать и руками жителей».
«Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье" поддерживает благородную инициативу и сам в ней участвует: сотрудники редакции высадили 25 единиц кустарников из дендрария. Пусть эта инициатива станет достойным продолжением дела Ивана Дударева и его соратников, которые всей душой болели за родной город и за наше будущее. А теперь пришла наша очередь!
Адрес: Волгоград, ул. Навлинская, 7. Тел. +7 (927) 547−19−65, эл. почта: dendrarii@yandex.ru.