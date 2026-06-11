В Минске бухгалтер четыре раза вынесла продукты из магазина — даже ананас

В Минске буду судить бухгалтера за кражу ананаса и других продуктов из магазина. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, в милицию с заявлением обратилась администрация крупной торговой сети, заявившая о краже продуктов на сумму свыше 1000 белорусских рублей.
Правоохранители оперативно установили личность подозреваемой, которой оказалась 47-летняя бухгалтер строительной компании. Ранее женщина в поле зрения милиции не попадала, но в этот раз она четыре раза вынесла из супермаркета товары без оплаты.
В милиции фигурантка призналась, что была пьяной и очень хотела продолжить вечеринку в собственной квартире, но денег на деликатесы и алкоголь у нее не было. Теперь ее будут судить за хищение.
Тем временем КГК нашел улицу в Кобрине, где асфальт лежал лишь на бумаге, и привлек чиновников к ответственности.
А еще мы писали, что медведь преследовал дачника во время утренней пробежки под Шумилино.