«Прижилось даже банановое дерево». Чем удивляет волгоградский дендрарий

Гинко двулопастный, бархат амурский, софора японская, каркас западный или каменное дерево, банановое дерево, гледичия трёхколючковая, можжевельники, кедры — в дендропарке много чего можно увидеть. При этом он существует по строгим экологическим законам: под ногами здесь только земля и песок, потому так приятно пройтись босиком. Во-вторых, здесь не практикуют обрезку и формировку деревьев, каждое растёт, как его запрограммировала природа.