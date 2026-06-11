5020 граммов счастья: девочка-богатырь родилась во Владивостоке

Старшие дочери женщины тоже появились на свет с внушительной массой тела — более 4 килограммов каждая. Учитывая как крупный плод, так и наличие двух послеоперационных рубцов на матке от предыдущих кесаревых сечений, медики приняли решение провести плановое кесарево сечение.