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5020 граммов счастья: девочка-богатырь родилась во Владивостоке

Малышка появилась на свет в результате планового кесарева сечения.

Источник: PrimaMedia.ru

В клиническом родильном доме № 3 во Владивостоке родилась необычно крупная малышка — её вес составил 5020 граммов. Это третий ребёнок для 37-летней жительницы краевого центра, а значит, её семья теперь официально считается многодетной, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.

Старшие дочери женщины тоже появились на свет с внушительной массой тела — более 4 килограммов каждая. Учитывая как крупный плод, так и наличие двух послеоперационных рубцов на матке от предыдущих кесаревых сечений, медики приняли решение провести плановое кесарево сечение.

Операция прошла без осложнений: новорождённая здорова, мама чувствует себя хорошо.

Напомним, что в первую половину 2026 года в Приморье на свет появились 5 413 малышей. Среди них — 2 816 мальчиков и 2 597 девочек.