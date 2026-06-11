Услышать тишину: Агентство развития Норильска представило на Международном форуме креативных индустрий проект «ОТЗВУК»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Бурятии состоялся Международный форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу».
В мероприятии приняли участие более 4 тысяч человек: творческие люди, предприниматели, мастера, дизайнеры, музыканты, кинематографисты из 40 регионов России и 10 стран. Они познакомились с технологиями, которые помогают создать аудиовизуальный портрет любого пространства.
В рамках форума специалист по реализации социокультурных и образовательных проектов АРН Павел Фурсов представил аудиовизуальный проект «ОТЗВУК» как готовую методику, которую можно применить в помещениях абсолютно любого города.
«Мы берем нашу методологию спектрального анализа, алгоритмы приложения для BLE-трекинга в сложных условиях, видеоарт — и приезжаем во Владивосток, Хабаровск или Улан-Удэ. Мы берем местный исторический особняк или заброшенный порт — и создаем уникальный аудиовизуальный портрет уже дальневосточной идентичности», — рассказал Павел.
Проект не только раскрыл территорию с другой стороны для туристов, но и показал новые грани родного края для местных жителей.
«Горожане приходили и говорили: “Я никогда не думал, что пустой зал может звучать как музыка”. У людей ломались шаблоны восприятия. Это рождает совершенно новую, осознанную эмпатию к своей территории. Она перестает быть просто точкой на карте», — добавил Павел Фурсов.
Напомним, главная цель проекта — расширить чувственное восприятие, услышать пространство как живого собеседника и обнаружить скрытое музыкальное измерение там, где люди привыкли слышать тишину.
Материал выставки «ОТЗВУК» вошел в лонг-лист Российской национальной премии в сфере креативных индустрий.