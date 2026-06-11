Услышать тишину: Агентство развития Норильска представило на Международном форуме креативных индустрий проект «ОТЗВУК»

«Горожане приходили и говорили: “Я никогда не думал, что пустой зал может звучать как музыка”. У людей ломались шаблоны восприятия. Это рождает совершенно новую, осознанную эмпатию к своей территории. Она перестает быть просто точкой на карте», — добавил Павел Фурсов.