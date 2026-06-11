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В 19 районах Воронежской области установили IV класс пожарной опасности

За сутки добавились шесть муниципалитетов.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области до 19 выросло число районов, на территории которых установили IV (средний) класс пожарной опасности из-за погодных условий. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Напомним, что 9 июня высокий уровень опасности возникновения ландшафтных возгораний зафиксировали в Нововоронеже и 12 районах — Острогожском, Каменском, Бобровском, Богучарском, Верхнемамонском, Кантемировском, Петропавловском, Россошанском, Каширском, Лискинском, Таловском и Новохоперском. А 10 июня добавились еще шесть муниципалитетов.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области.

Тем временем, на территории 15 районов наблюдается III класс (средний) пожарной опасности. Днем ранее в этом списке было три муниципалитета.

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