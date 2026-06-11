Для переселенцев из аварийного жилья в Ачинске запланированы два дома

В Ачинске в 2027 году планируют сдать в эксплуатацию два восьмиэтажных дома для переселенцев из ветхого жилья. Работы по их возведению должны начаться уже в этом году. По проекту в новых домах 270 квартир, больше половины из них (147) — однокомнатные, есть даже две четырехкомнатные, остальные — двух- и трехкомнатные. Все они предназначены для переселенцев из 49 аварийных домов и соответствуют требованию, что новое жилье не может быть меньше предыдущего. По словам министра строительства и ЖКХ края Максима Говорушкина, дома будут построены в районе с развитой инфраструктурой. Ачинскому округу на два года для переселения людей из аварийного жилья выделяется 1,4 млрд рублей. Из них 1,2 млрд должны быть потрачены на строительство домов, остальные пойдут на компенсационные выплаты жителям, которые решили взять не квартиру, а деньги. Строительство начнется в этом году после заключения договора с подрядчиком. Возведение жилья запланировано в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и должно завершиться в 2027 году.