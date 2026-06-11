Свалку-гигант размером в 3,5 футбольных поля обнаружили под Волгоградом

Напомним, что местные жители в конце апреля текущего года сообщали ИА «Высота 102» о том, что вышедшая в результате паводка река Ахтуба затопила несанкционированную свалку, которая находится у села Заплавное. Тогда впечатляющие кадры плавающих в воде отходов местные жители прислали в редакцию.