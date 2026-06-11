Певица Лариса Долина усомнилась, что мошенники вернут ей деньги за квартиру

— Их нужно наказывать — мошенников — вообще всех, кто проводит такие жесточайшие махинации. Но верить в то, что я получу ту сумму, которая была заявлена… Во‑первых, это уже не 176 миллионов рублей, а 113 миллионов — те деньги, которые хотя бы за квартиру, — цитирует Долину News.ru.