Певица Лариса Долина усомнилась, что мошенники вернут ей деньги за квартиру

Певица Лариса Долина заявила, что не верит в возможность полностью компенсировать ущерб за квартиру, который ей нанесли мошенники.
По ее словам, чтобы все вернуть, нужно «прожить четыре жизни».
— Их нужно наказывать — мошенников — вообще всех, кто проводит такие жесточайшие махинации. Но верить в то, что я получу ту сумму, которая была заявлена… Во‑первых, это уже не 176 миллионов рублей, а 113 миллионов — те деньги, которые хотя бы за квартиру, — цитирует Долину News.ru.
В начале мая Долина анонсировала свою новую песню под названием «Момент истины». Многие поклонники сочли, что в ней содержится попытка лирически переосмыслить скандал, связанный с квартирой в Хамовниках, а также критику, обрушившуюся на артистку в связи с этим сюжетом.
Еще в апреле артистка рассказала журналистам о жизни после скандала с продажей квартиры в Москве. Она назвала резонансную историю самым страшным и сложным периодом в жизни. По ее словам, справиться с этой ситуацией ей помогает работа. Певица выпустила новый альбом, дает концерты и играет в театре, что делает ее «абсолютно счастливой».