У министра культуры Красноярского края появился новый первый заместитель

Профессиональный путь Анастасия Карцева начала более 20 лет назад с должности администратора в Красноярском театре оперы и балета. С 2010 по 2014 год трудилась в министерстве культуры начальником отдела культурно-массовых акций. Затем почти 10 лет проработала в должности заместителя гендиректора Красноярской филармонии. А последние три года, до сегодняшнего дня, руководила ансамблем танца Сибири имени Годенко.