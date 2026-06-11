У министра культуры Красноярского края появился новый первый заместитель

Анастасия Карцева назначена первым заместителем министра культуры Красноярского края.
Об этом сообщил сам Аркадий Зинов в своих соцсетях.
Профессиональный путь Анастасия Карцева начала более 20 лет назад с должности администратора в Красноярском театре оперы и балета. С 2010 по 2014 год трудилась в министерстве культуры начальником отдела культурно-массовых акций. Затем почти 10 лет проработала в должности заместителя гендиректора Красноярской филармонии. А последние три года, до сегодняшнего дня, руководила ансамблем танца Сибири имени Годенко.
«Уверен, опыт и энергия Анастасии Сергеевны помогут нам успешно справляться с задачами отрасли и достигать новых высот!», — написал Аркадий Зинов.
Отметим, предыдущий первый заместитель министра культуры края Наталия Гельруд ушла в отставку в начале апреля.