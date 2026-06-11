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У министра культуры Красноярского края появился новый первый заместитель

Анастасия Карцева назначена первым заместителем министра культуры Красноярского края.

Анастасия Карцева назначена первым заместителем министра культуры Красноярского края.

Об этом сообщил сам Аркадий Зинов в своих соцсетях.

Профессиональный путь Анастасия Карцева начала более 20 лет назад с должности администратора в Красноярском театре оперы и балета. С 2010 по 2014 год трудилась в министерстве культуры начальником отдела культурно-массовых акций. Затем почти 10 лет проработала в должности заместителя гендиректора Красноярской филармонии. А последние три года, до сегодняшнего дня, руководила ансамблем танца Сибири имени Годенко.

«Уверен, опыт и энергия Анастасии Сергеевны помогут нам успешно справляться с задачами отрасли и достигать новых высот!», — написал Аркадий Зинов.

Отметим, предыдущий первый заместитель министра культуры края Наталия Гельруд ушла в отставку в начале апреля.