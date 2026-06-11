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Девочка весом более 5 кг родилась в Приморье

Во Владивостокском клиническом родильном доме № 3 родилась девочка весом 5 020 граммов. Она стала третьим ребенком 37-летней женщины. Две старшие дочери тоже родились крупными — более 4 кг каждая. Все три девочки появились на свет путем кесарева сечения. Нынешняя операция прошла успешно, девочка родилась здоровой, ее мама тоже чувствует себя хорошо.

Во Владивостокском клиническом родильном доме № 3 родилась девочка весом 5 020 граммов. Она стала третьим ребенком 37-летней женщины. Две старшие дочери тоже родились крупными — более 4 кг каждая. Все три девочки появились на свет путем кесарева сечения. Нынешняя операция прошла успешно, девочка родилась здоровой, ее мама тоже чувствует себя хорошо.