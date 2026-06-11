Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

3 дачи, 69 участков и 5 дорог остаются подтопленными в Красноярском крае

Выход воды на пойму сохраняется на пяти реках.

В Красноярском крае подтоплены 3 дачи, 69 участков и 5 дорог. Выход воды на пойму сохраняется на пяти реках. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Вода продолжает стоять на пойме на реках Казыр (посёлок Казыр), Кизир (село Имисское), Мана (село Нарва), Чулым (Балахта, Красный Завод) и Кеть (Лосиноборское). Паводковая ситуация под контролем правительства края и МЧС.

Всего подтоплены 3 дачных дома, 69 приусадебных участков и 5 участков автомобильных дорог. Ведётся мониторинг уровня воды и оповещение населения.

Ранее мы сообщали, что 45 лесных пожаров действуют в Красноярском крае на площади 4,7 тыс. га.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше