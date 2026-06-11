Россиянам рассказали, когда вероятнее всего заразиться кишечной инфекцией

«Если вы будете выбирать время отпуска, внушая себе, что рискуете заболеть инфекцией, то лучше в отпуск не ходить. Отпуск на то и отпуск, чтобы набраться сил перед новым трудовым годом», — резюмировал академик в разговоре с журналистами.