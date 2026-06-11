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Россиянам рассказали, когда вероятнее всего заразиться кишечной инфекцией

Онищенко: в августе в РФ увеличивается риск заражения кишечной инфекцией.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам рассказали, когда вероятнее всего можно заразиться кишечной инфекцией. Эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в интервью ТАСС. напомнил, что самый большой риск в августе.

«Если вы будете выбирать время отпуска, внушая себе, что рискуете заболеть инфекцией, то лучше в отпуск не ходить. Отпуск на то и отпуск, чтобы набраться сил перед новым трудовым годом», — резюмировал академик в разговоре с журналистами.

Он добавил, что родителям важно побыть с детьми, а отпуск летом отлично для этого подходит. Перед поездкой важно учитывать состояние здоровья. Люди с проблемами ЖКТ или чувствительностью к климатическим изменениям должны проконсультироваться с врачом о безопасности путешествия.

Ранее KP.RU сообщил, что россияне перестали бронировать отпуска заранее. Они рассчитывают приобрести горящий тур, кроме того, многие выбирают более экономный отдых, отказываясь от дорогостоящих поездок.