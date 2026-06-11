ПМЭФ-2026 — это реальная польза, а не просто протокол

Уполномоченный по правам предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников о том, как ПМЭФ-2026 становится драйвером развития экономики региона:
— ПМЭФ-2026 для Хабаровского края — это реальная польза для бизнеса. Главное — подписанные соглашения по логистике и переработке: расширение с «Аэрофлотом» маршрутной сети из Хабаровска, увеличение угольного экспорта, строительство комплекса по сортировке и переработке стекла и пластика, строительство животноводческого комплекса на 6 тысяч голов и т.д. Это даст нашим предпринимателям новые рынки и снизит зависимость от поставок извне. Плюс зафиксированные меры поддержки для инвесторов в ТОР и СПВ — это рабочие льготы, которые уже помогают.
Конечно, есть и риски. Это возможное ужесточение требований к резидентам преференциальных зон и новые экологические нормы. Они могут увеличить затраты промышленников. Но здесь важно, чтобы решения принимались вместе с бизнесом, а не за его спиной.
Ко мне регулярно поступают обращения от предпринимателей, которые хотят расти, вкладываться, создавать рабочие места. И то, что было подписано на ПМЭФ, — это как раз ответ на их запросы.
Хабаровский край поднялся на 12-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата за 2026 год, что было отмечено на ПМЭФ. Это значит, что меры, которые мы принимали последний год, реально работают. Бизнес почувствовал улучшения: например, в районах заработали новые стандарты обслуживания инвесторов, сократились сроки подключения к сетям, стали доступнее льготы по аренде.
Что дальше? Нужно продолжать убирать барьеры на местах, упрощать получение финансирования для малого бизнеса и активнее переводить услуги в цифру.
Моя задача как уполномоченного — быстро реагировать на жалобы предпринимателей, следить, чтобы проверки не были избыточными, и вовремя сообщать о «сбоях» в системе главе региона. Главное — оставаться прямым и независимым каналом связи между бизнесом и властью.
Губернатор Дмитрий Демешин поручил экономическому блоку правительства чаще встречаться с бизнесом. Первое — нужно, чтобы каждое обращение бизнеса заканчивалось решением, а не отпиской. Второе — регулярные отраслевые встречи, где проблемы решают тут же, и третье — публичная отчетность о сделанном.
Как бизнес-омбудсмен я беру на себя роль связного: передаю острые проблемы с мест, слежу, чтобы поручения губернатора выполнялись в срок, и докладываю о самых сложных кейсах для корректировки правил игры.
Новые проекты с ПМЭФ — это заказы для местного бизнеса. Главный инструмент — офсетный контракт (инвестор производит, государство покупает). В крае он уже внедряется. Плюс приоритет для малого бизнеса в госзакупках и упрощенный доступ в федеральный каталог товаров.
Мы с аппаратом отслеживаем, чтобы обещанные механизмы действительно работали, а не оставались на бумаге. К нам постоянно приходят предприниматели с вопросами: «Как попасть в эти закупки? Какие нужны документы? Где узнать о новых контрактах?» Мы помогаем с разъяснениями, защищаем их интересы, если возникают барьеры, и доводим их проблемы до власти, а в крайнем случае и до суда.
Что же касается мер поддержки для малого и среднего бизнеса, стремящегося к экспорту, то сейчас особенно нужны три вещи: помощь с доставкой и складским хранением за границей, поддержка в продвижении на чужих рынках и оплата сертификации — чтобы товар пустили за рубеж.
Предстоящий Российско-Китайский форум в Хабаровске в сентябре — это место, где обещанное должно стать реальными деньгами для предпринимателей.