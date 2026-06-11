ПМЭФ-2026 — это реальная польза, а не просто протокол

Мы с аппаратом отслеживаем, чтобы обещанные механизмы действительно работали, а не оставались на бумаге. К нам постоянно приходят предприниматели с вопросами: «Как попасть в эти закупки? Какие нужны документы? Где узнать о новых контрактах?» Мы помогаем с разъяснениями, защищаем их интересы, если возникают барьеры, и доводим их проблемы до власти, а в крайнем случае и до суда.