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В Ростовской области за сутки 10 июня потушили 12 пожаров и спасли семь человек

В Ростовской области два человека погибли из-за происшествий на воде.

Источник: Комсомольская правда

В донском регионе за сутки, 10 июня, потушили 12 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Самое крупное ЧП случилось в Ростове на улице Красных Зорь: горели два частных дома и хозяйственные постройки на площади 500 квадратных метров. Существовала угроза распространения пламени. Прибывшие к месту пожара спасатели эвакуировали 10 человек. После полуночи возгорание удалось потушить.

Также сотрудники МЧС участвовали в ликвидации последствий пяти дорожно-транспортных происшествий. При этом удалось спасти семь человек.

К сожалению, не обошлось без трагических ЧП: за сутки в регионе было зарегистрировано два происшествия на воде, по время которых погибли два человека.

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