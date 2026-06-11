Отключения света ждут жителей Нижнего Новгорода 11 июня

Из-за плановых работ на системах ЖКХ 11 июня в городе отключат электричество. К счастью, не во всех домах: по данным управления ГОЧС Нижнего Новгорода, в 09:00 обесточат здания с номерами , 7 , 7/1, 7а, 9 на Премудрова, 4 на Кировской и 5а на Самочкина. Мириться с отсутствием привычных удобств местным жителям придется до 16:00.
С 11:00 до 14:00 света не будет еще в нескольких домах — на Октябрьской Революции, 35 и 37, Сивашской, 35 и в переулке Холодильном, 4, 5, 6, 7.
Также нижегородцев ждет отключение горячей воды. Плановые работы сегодня пройдут на Гагарина, 184. В этом здании подачу ресурса приостановят с 09:30 до 12:00.
Напомним, сегодня на Нижний Новгород обрушится 6-балльная магнитная буря.