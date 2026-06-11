Испытания ВСМ Москва — Петербург начнутся в 2027 году

По его словам, на всём участке, где запланированы тесты, уже ведутся строительные работы. Что касается подвижного состава, то для первого высокоскоростного поезда уже сварено 11 кузовов вагонов. Пять из них полностью прошли процедуру окраски, а ещё четыре находятся на стадии монтажа окон и различных бортовых систем.