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Испытания ВСМ Москва — Петербург начнутся в 2027 году

На всём участке, где запланированы тесты, уже ведутся строительные работы.

Источник: РЖД

Ключевая задача Минтранса РФ — приступить к испытаниям высокоскоростной магистрали (ВСМ) в 2027 году. Об этом, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), заявил глава ведомства Андрей Никитин.

Задача — в следующем году начать испытания, которые позволят нам сделать выводы, что-то донастроить, доработать. Это ключевой элемент дальнейшего движения.

Андрей Никитин
министр транспорта РФ

По его словам, на всём участке, где запланированы тесты, уже ведутся строительные работы. Что касается подвижного состава, то для первого высокоскоростного поезда уже сварено 11 кузовов вагонов. Пять из них полностью прошли процедуру окраски, а ещё четыре находятся на стадии монтажа окон и различных бортовых систем.

Ранее мы сообщили о том, что поезд для ВСМ Москва — Петербург адаптируют к экстремальным температурам.

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