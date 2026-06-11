FIDE приостановила членство Федерации шахмат России

Совет Международной шахматной федерации решил временно приостановить членство Федерации шахмат России (ФШР) в организации. Об этом в среду, 10 июня, сообщили в пресс-службе FIDE.
Несмотря на предпринятые действия, это никак не повлияет на возможность участия российских шахматистов в международных турнирах. В федерации подчеркнули, что «совет по-прежнему привержен принципам надлежащего управления».
— Также принято решение вынести на голосование следующей генеральной ассамблеи FIDE вопрос о подтверждении санкций в соответствии с вердиктами Спортивного арбитражного суда и совета организации, — добавили на сайте.
До этого европейская федерация армрестлинга оштрафовала украинских параармрестлеров Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука на 250 евро каждого за нарушение регламента церемонии награждения на чемпионате Европы в Будапеште: спортсмены отказались слушать гимн России.
Несмотря на это, министр спорта России Михаил Дегтярев утверждает, что страна постепенно возвращается на международную арену. Он также добавил, что с паралимпийской сборной РФ полностью сняли все ограничения.