Москвичам пообещали рекордную жару и грозу в четверг

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Температура воздуха до плюс 31 градуса, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве в четверг, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«В четверг в Москве сохранится жаркая погода, при переменной облачности местами может пройти небольшой кратковременный дождь, есть вероятность грозы. Ветер будет южный со скоростью четыре-девять метров в секунду», — рассказала Позднякова.
Синоптик добавила, что минимальная температура в Москве ожидается плюс 15 — плюс 17 градусов, по области — плюс 12 — плюс 17 градусов. Дневная температура в столице — плюс 29 — плюс 31 градус, по региону — плюс 26 — плюс 31 градус.
«В четверг температура воздуха приблизится к рекордно высоким значениям, может быть даже будет повторен рекорд. Для 11 июня самая высокая температура составляет 31,3 градуса и была установлена в 1998 году», — уточнила она.