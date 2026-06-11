Юрист рассказал, имеют ли право родители читать переписки детей

По его словам, родителям важно выстраивать доверительные отношения с детьми, чтобы не приходилось тайно читать сообщения или заставлять ребенка показывать переписку против его желания. Сбитнев также напомнил, что родители несут ответственность за воспитание детей. Если они не выполняют эту обязанность, их могут ограничить в родительских правах или лишить их.