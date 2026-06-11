Юрист рассказал, имеют ли право родители читать переписки детей

Родители могут ограничивать время, которое дети проводят за телефонами, планшетами и компьютерами, а также знакомиться с их переписками. Об этом РИА Новости рассказал юрист, преподаватель МГЮА Виталий Сбитнев.
По словам специалиста, Конституция России закрепляет право на тайну переписки, телефонных переговоров и других сообщений. Однако родители несовершеннолетних детей отвечают за их воспитание и развитие. При этом юрист отметил, что вопрос детской переписки не только правовой, но и этический.
По его словам, родителям важно выстраивать доверительные отношения с детьми, чтобы не приходилось тайно читать сообщения или заставлять ребенка показывать переписку против его желания. Сбитнев также напомнил, что родители несут ответственность за воспитание детей. Если они не выполняют эту обязанность, их могут ограничить в родительских правах или лишить их.
Кроме того, если ребенок причинит вред другим людям, родители также могут быть привлечены к ответственности за действия своих детей.