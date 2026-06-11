Кусок пластика нашли в дыхательных путях 10-месячной девочки в Казахстане

Врачи Детской городской клинической больницы № 2 Алматы спасли жизнь 10-месячной девочке, у которой в дыхательных путях застрял фрагмент пластика. Ребенка экстренно доставили в одну из многопрофильных областных больниц после внезапного приступа кашля, рвоты и сильного затруднения дыхания во время игры.