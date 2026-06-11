Кусок пластика нашли в дыхательных путях 10-месячной девочки в Казахстане

Врачи Детской городской клинической больницы № 2 Алматы спасли жизнь 10-месячной девочке, у которой в дыхательных путях застрял фрагмент пластика. Ребенка экстренно доставили в одну из многопрофильных областных больниц после внезапного приступа кашля, рвоты и сильного затруднения дыхания во время игры.
Компьютерная томография показала признаки двусторонней пневмонии. При этом врачи не исключали наличие инородного тела в трахее, поэтому девочку госпитализировали в реанимацию.
Из-за тяжелого состояния пациентки была организована телемедицинская консультация с участием специалистов Министерства здравоохранения, Управления общественного здравоохранения Алматы и врачей ДГКБ № 2.
По итогам консилиума приняли решение срочно перевезти ребенка санитарной авиацией в Алматы. Девочку доставили в сопровождении врача-реаниматолога.
На момент поступления в клинику она находилась в крайне тяжелом состоянии, под аппаратом искусственной вентиляции легких и в медикаментозном сне.
После экстренного обследования специалисты провели бронхоскопию. Во время операции врачи обнаружили и извлекли из дыхательных путей фрагмент прозрачного твердого пластика размером 1,5 на 1 сантиметр с острыми краями.
После удаления инородного тела состояние ребенка удалось стабилизировать. Сейчас девочка продолжает лечение двусторонней пневмонии и уже дышит самостоятельно.
Как отметил оперировавший хирург Ерлан Мендигалиев, инородное тело представляло прямую угрозу жизни ребенка и могло привести к полной закупорке дыхательных путей, тяжелой дыхательной недостаточности и другим опасным осложнениям.
Специалисты подчеркивают, что благополучный исход стал возможен благодаря своевременному переводу ребенка в специализированный центр, работе санитарной авиации и слаженным действиям врачей ДГКБ № 2 Алматы.