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Цена золота на бирже опустилась ниже $4100 за унцию

Цены на драгоценные металлы падают на фоне роста цен на нефть. На уровне $4100 за тройскую унцию золото торговалось в ноябре 2025 года.

Источник: РБК

Стоимость фьючерса на золото на бирже Comex опустилась 10 июня ниже отметки $4100 за тройскую унцию — котировки достигали $4092,3.

На таких уровнях золото торговалось в ноябре 2025 года.

На торгах 10 июня стоимость фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) упала по сравнению с уровнем закрытия последних торгов прошлого года на 2,8% и составила $4219,7 за унцию.

В начале года котировки обновили исторический максимум, достигнув отметки $5626 за унцию. С марта цены на золото начали падать и к концу мая консолидировались у $4600 за унцию. С начала июня котировки ускорили падение.

Накануне фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE достиг $93,96 за баррель, июльский фьючерс на WTI также дорожал.

С начала войны на Ближнем Востоке цены на Brent поднимались до максимума за четыре года — выше $126 за баррель — блокировка Ормузского пролива мешает поставкам энергоносителей.

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