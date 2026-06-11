Цена золота на бирже опустилась ниже $4100 за унцию

Стоимость фьючерса на золото на бирже Comex опустилась 10 июня ниже отметки $4100 за тройскую унцию — котировки достигали $4092,3.
На таких уровнях золото торговалось в ноябре 2025 года.
На торгах 10 июня стоимость фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) упала по сравнению с уровнем закрытия последних торгов прошлого года на 2,8% и составила $4219,7 за унцию.
В начале года котировки обновили исторический максимум, достигнув отметки $5626 за унцию. С марта цены на золото начали падать и к концу мая консолидировались у $4600 за унцию. С начала июня котировки ускорили падение.
Накануне фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE достиг $93,96 за баррель, июльский фьючерс на WTI также дорожал.
С начала войны на Ближнем Востоке цены на Brent поднимались до максимума за четыре года — выше $126 за баррель — блокировка Ормузского пролива мешает поставкам энергоносителей.
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