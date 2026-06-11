Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Пентагона Хегсет допустил похищение президента Кубы Диаса-Канеля

Глава Пентагона Пит Хегсет признал, что Вашингтон рассматривает вариант с похищением кубинского лидера Мигеля Диаса-Канеля. Об этом в среду, 10 июня, он сообщил в беседе с журналистами.

Глава Пентагона Пит Хегсет признал, что Вашингтон рассматривает вариант с похищением кубинского лидера Мигеля Диаса-Канеля. Об этом в среду, 10 июня, он сообщил в беседе с журналистами.

— Все, что я могу сказать: варианты, варианты, варианты. Наша работа заключается в том, чтобы предлагать варианты разного масштаба, — ответил он на соответствующий вопрос.

Американский министр добавил, что все решения о дальнейших действиях принимает президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

На Кубе начали раздавать оружие мирным жителям, призвав население готовиться к возможному вторжению Соединенных Штатов. Однако в конце мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждал, что эскалации конфликта между Вашингтоном и Гаваной не будет. Американский лидер прокомментировал обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, которые выдвинули в американском минюсте.

Незадолго до этого Трамп заявлял, что Штаты планируют заняться вопросом Кубы. Он отмечал, что за контакты администраций двух стран отвечает госсекретарь США Марко Рубио.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше