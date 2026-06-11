Глава Пентагона Хегсет допустил похищение президента Кубы Диаса-Канеля

Глава Пентагона Пит Хегсет признал, что Вашингтон рассматривает вариант с похищением кубинского лидера Мигеля Диаса-Канеля. Об этом в среду, 10 июня, он сообщил в беседе с журналистами.
— Все, что я могу сказать: варианты, варианты, варианты. Наша работа заключается в том, чтобы предлагать варианты разного масштаба, — ответил он на соответствующий вопрос.
Американский министр добавил, что все решения о дальнейших действиях принимает президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.
На Кубе начали раздавать оружие мирным жителям, призвав население готовиться к возможному вторжению Соединенных Штатов. Однако в конце мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждал, что эскалации конфликта между Вашингтоном и Гаваной не будет. Американский лидер прокомментировал обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, которые выдвинули в американском минюсте.
Незадолго до этого Трамп заявлял, что Штаты планируют заняться вопросом Кубы. Он отмечал, что за контакты администраций двух стран отвечает госсекретарь США Марко Рубио.