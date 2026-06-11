Глава Пентагона Хегсет допустил похищение президента Кубы Диаса-Канеля

На Кубе начали раздавать оружие мирным жителям, призвав население готовиться к возможному вторжению Соединенных Штатов. Однако в конце мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждал, что эскалации конфликта между Вашингтоном и Гаваной не будет. Американский лидер прокомментировал обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, которые выдвинули в американском минюсте.