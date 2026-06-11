Международная шахматная федерация приостановила членство России

В FIDE при этом отметили, что Совет «подтверждает свою приверженность защите прав и интересов отдельных шахматистов». Поэтому продолжать действовать положения, «обеспечивающие возможность участия в международных шахматных соревнованиях для имеющих на это право игроков на условиях, установленных FIDE».