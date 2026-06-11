Отсутствие препарата от язвенного колита в аптеках объяснили нижегородцам

Пациенты нередко задаются вопросом, куда пропадает «Салофальк» из аптек. Периодические перебои с наличием препарата — то исчезновение на несколько недель или месяцев, то появление лишь небольшими партиями — обусловлены рядом факторов. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Одна из причин — усложнение логистики при доставке импортных медикаментов, из‑за чего растягиваются сроки поставок. Кроме того, дистрибьюторы порой сокращают объёмы закупок: это связано с экономической составляющей — риском не реализовать дорогостоящую партию или снижением рентабельности.
Поскольку при язвенном колите и болезни Крона «Салофальк» требуется на постоянной, зачастую пожизненной основе, даже кратковременный сбой в поставках провоцирует резкий всплеск спроса. В результате оставшиеся в аптеках запасы раскупают очень быстро — быстрее, чем успевает прийти новая партия.
В качестве альтернативы могут рассматриваться российские и индийские дженерики, однако подбирать равноценный по действию аналог, а также подходящую форму выпуска (таблетки, свечи, клизмы) вправе исключительно лечащий врач.
Если в пункте выдачи временно нет льготного препарата, рецепт примут на отсроченное обслуживание — закон гарантирует обеспечение лекарствами в срок до 10 рабочих дней с даты обращения. Получить медикамент может не только сам пациент, но и доверенное лицо, которому он передаст рецепт.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит 37,5 млн рублей на лекарства для льготников.