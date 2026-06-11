Отсутствие препарата от язвенного колита в аптеках объяснили нижегородцам

Пациенты нередко задаются вопросом, куда пропадает «Салофальк» из аптек. Периодические перебои с наличием препарата — то исчезновение на несколько недель или месяцев, то появление лишь небольшими партиями — обусловлены рядом факторов. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».