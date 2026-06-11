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Временные ограничения сняли в аэропортах Внуково и Домодедово

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом в четверг, 11 июня, сообщила пресс-служба Росавиации.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом в четверг, 11 июня, сообщила пресс-служба Росавиации.

— Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — передает Telegram-канал ведомства.

Также ночью сняли ограничения на полеты в аэропорту Жуковский.

С 1 июня в столичном аэропорту Шереметьево запустили сервис посадки в самолет по биометрии — эксперимент проходит на рейсах «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом. Теперь пассажиры авиагавани могут зарегистрироваться на рейс, пройти в перевозочный сектор и сесть в самолет с помощью автоматической идентификации по лицу через специальные турникеты.

В конце мая стало известно, что Министерство транспорта и Росавиация получили от Министерства обороны предписание о введении специального режима полетов гражданской авиации на высотах от 0 до 5,1 тысячи метров в московской воздушной зоне. Ограничения не коснутся регулярных и чартерных пассажирских рейсов.