«Ушки на макушке» приглашают пушистых и хвостатых любимцев красноярцев на груминг

В салонах «Ушки на макушке» работают настоящие профессионалы своего дела, которые не просто выполняют свою работу, а с любовью и заботой подходят к каждому мохнатому клиенту. Среди процедур для животных доступны стрижки (и простые, и модельные), купание с подбором шампуня под тип шерсти, вычесывание и экспресс-линька, удаление колтунов, чистка ушей и зубов, стрижка когтей и уход за подушечками лап. Все средства подбирают под конкретное животное — его породу, шерсть и характер.