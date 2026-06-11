«Ушки на макушке» приглашают пушистых и хвостатых любимцев красноярцев на груминг

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Регулярный груминг для домашних животных — это не только аккуратная стрижка и красивый внешний вид, но и важная часть ухода за здоровьем питомца. Часто именно на груминге можно заметить, если у вашего любимца начинаются какие-то проблемы.
В ветеринарных аптеках «Ушки на макушке» сети АО «Губернские аптеки» можно не только приобрести лекарства и товары для животных, но и привести своего любимцы на профессиональный уход.
Груминг — это полноценный «поход в спа-салон», но только для животных. Во время таких процедур питомца тщательно моют, вычесывают, подстригают когти. В зависимости от размеров пушистого клиента и длины шерсти такой уход может занимать от 1 часа до 8 часов непрерывной работы.
Делать такие процедуры обычно советуют раз в 1−2 месяца для собак — особенно если у них длинная или густая шерсть. Кошек водят реже.
В салонах «Ушки на макушке» работают настоящие профессионалы своего дела, которые не просто выполняют свою работу, а с любовью и заботой подходят к каждому мохнатому клиенту. Среди процедур для животных доступны стрижки (и простые, и модельные), купание с подбором шампуня под тип шерсти, вычесывание и экспресс-линька, удаление колтунов, чистка ушей и зубов, стрижка когтей и уход за подушечками лап. Все средства подбирают под конкретное животное — его породу, шерсть и характер.
Есть и более необычная услуга — креативный груминг. Это когда питомцу делают яркий или необычный образ с помощью безопасных красок и украшений. Используют только специальные средства для животных, которые не вредят шерсти и коже и потом легко смываются.
В Красноярске груминг-салоны «Ушки на макушке» работают по адресам:
— ул. Норильская, 10А — ул. Елены Стасовой, 50.
В сети подчеркивают, что главное для их специалистов — чтобы питомцу было спокойно и комфортно, без стресса и лишнего волнения во время процедур.
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