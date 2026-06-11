Нижегородцы составили рейтинг профессий с самыми завышенными зарплатами

Представителям некоторых профессий работодатели платят неоправданно много, считают жители Нижнего Новгорода. Какие именно специалисты являются переоцененными, горожане рассказали в опросе SuperJob.
По признанию 18% респондентов, неоправданно высокие зарплаты получают депутаты и политики. Каждый десятый нижегородец заявил, что переоцененными являются вакансии директоров и руководителей.
Слишком большое денежное вознаграждение, по словам опрошенных, имеют сегодня и программисты. Этой точки зрения придерживаются 9% горожан. Столько же нижегородцев отдали свои голоса за госслужащих.
В числе прочих переоцененных специальностей оказались и менеджеры, а также футболисты, риелторы, курьеры. Они получили от 3% до 8% в опросе.
Напомним, в нижегородском баскетбольном клубе прокомментировали слухи о задержках зарплат.