Иностранец организовал нелегальный въезд в Россию и получил условный срок в Хабаровске

Краснофлотский районный суд вынес приговор 44-летнему иностранному гражданину. Его признали виновным по статье «Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания иностранцев в стране». Как установили в суде, с ноября 2022 года по июль 2025 года мужчина, будучи учредителем и гендиректором коммерческой фирмы, предложил иностранке помочь с визой и документами для въезда в счет погашения долга. При этом он знал, что работать в его компании она не будет. По его указанию сотрудники подготовили и подали в госорганы фиктивные бумаги. Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Хабаровскому краю. Подсудимый полностью признал вину. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ему наказание — один год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.