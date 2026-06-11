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70 тысяч получит семья 10-летнего комсольчанина, которого укусила собака

Прокуратура города Юности проверила обращение местной жительницы: на улице Победы бездомная собака напала на ее 10-летнего сына. Животное укусило мальчика за руку во время прогулки. Инцидент произошел еще в марте 2024 года. Прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил — в пользу ребенка взыскано 70 тысяч рублей. После того.

Прокуратура города Юности проверила обращение местной жительницы: на улице Победы бездомная собака напала на ее 10-летнего сына. Животное укусило мальчика за руку во время прогулки. Инцидент произошел еще в марте 2024 года. Прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил — в пользу ребенка взыскано 70 тысяч рублей. После того как решение вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его исполнение. Теперь у семьи есть возможность покрыть расходы, связанные с лечением и пережитым стрессом.