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Убийство четырех мужчин на Сахалине раскрыли спустя почти 20 лет

В 2008 году мужчины отправились собирать металлолом на заброшенную железную дорогу и не вернулись. В результате поисков был обнаружен опрокинутый автомобиль, а также закопанные в яме тела двоих мужчин с огнестрельными ранениями. По версии следователей, между 43-летним жителем Холмского района и компанией произошел конфликт. Подозреваемый открыл огонь — все четверо погибли на месте. Тела убийца.

В 2008 году мужчины отправились собирать металлолом на заброшенную железную дорогу и не вернулись. В результате поисков был обнаружен опрокинутый автомобиль, а также закопанные в яме тела двоих мужчин с огнестрельными ранениями. По версии следователей, между 43-летним жителем Холмского района и компанией произошел конфликт. Подозреваемый открыл огонь — все четверо погибли на месте. Тела убийца закопал в разных местах, после чего уехал с острова. Останки двух пропавших недавно обнаружили в лесу в 18 км от села Пятиречье. На головах зафиксированы огнестрельные ранения. Обвиняемый объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц. Источник СУ СК РФ по Сахалинской области gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/Видео-от-Следственный-комитет-Российской-Федерации.mp4