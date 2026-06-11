В Хабаровске под открытым небом начали работу читальные залы

— Этот формат работы направлен на популяризацию чтения: за сезон удается представить на площадках летнего читального зала более 3 тысяч изданий. Для Дальнего Востока с его суровым климатом и коротким, но ярким летом такой формат особенно важен. Это пространство живого общения, чтение становится объединяющим ритуалом для всей семьи, — рассказала заместитель генерального директора ДВГНБ Юлия Коваленко.