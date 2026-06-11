В Хабаровске под открытым небом начали работу читальные залы

Библиотеки Хабаровского края открывают читальные залы под открытым небом. На летних площадках традиционно организуют тематические книжные выставки, мастер-классы, лекции и фримаркеты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Одним из первых учреждений, открывших летний читальный сезон, стала Дальневосточная государственная научная библиотека. Просветительская площадка у основного здания работает с начала июня: с понедельника по четверг с 10:00 до 19:00, в выходные — с 10:00 до 17:30.
Тематику книжных выставок сотрудники ДВГНБ меняют еженедельно. На данный момент, например, жители и гости краевой столицы могут почитать книги о родине. Экспозицию посвятили Дню России. С 15 по 21 июня из фонда научной библиотеки выставят произведения, соответствующие теме «Амур — река жизни». А в последнюю неделю месяца на площадке представят адаптированную литературу под слоганом «Скажи наркотикам — НЕТ!».
— Этот формат работы направлен на популяризацию чтения: за сезон удается представить на площадках летнего читального зала более 3 тысяч изданий. Для Дальнего Востока с его суровым климатом и коротким, но ярким летом такой формат особенно важен. Это пространство живого общения, чтение становится объединяющим ритуалом для всей семьи, — рассказала заместитель генерального директора ДВГНБ Юлия Коваленко.
Помимо книжных выставок на площадке Дальневосточной государственной научной библиотеки проходят викторины, мастер-классы, а также уличные акции. Просветительские инициативы направлены на знакомство с ключевыми датами и культурными событиями Хабаровского края.
Также учреждение культуры в честь Дня многодетных семей, который отмечают 14 июня, подготовило интерактивную программу «Счастливы вместе». На территории Хабаровского краевого парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского с 11:00 до 17:00 развернут книжно-иллюстративную выставку «Семьи волшебное тепло». Кроме того, для участников мероприятия проведут викторину «Герои любимых сказок» и разнообразные мастер-классы.
Читальный зал «Солнце! Книги! 100 фантазий!» открыла и Хабаровская краевая детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина. Площадка расположена в Краевом парке Муравьева-Амурского у сцены «Ракушка». Любителей хорошей литературы здесь ждут по субботам с 12:00 до 16:00.
Как отметили в пресс-службе Минкультуры региона, под открытым небом проводят экологические, патриотические и литературные интерактивные программы. Желающие могут познакомиться с книжными новинками библиотеки, уникальными альбомами и произведениями с дополненной реальностью.