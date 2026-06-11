В Комсомольске на Амуре больница № 7 провела День открытых дверей

Исполняющий обязанности главного врача Андрей Костенко рассказал о ходе капитального ремонта поликлиники № 5. Часть работ уже выполнена, и власти края держат ситуацию на контроле. Вице губернатор Артём Мельников недавно посетил город с рабочим визитом и проинспектировал ремонт поликлиники, строящееся приёмное отделение и травматологический корпус. Цель — завершить работы до конца 2026 года.