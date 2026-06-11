Неделя непрошенных гостей: в Хабаровском крае медведи ломают заборы, тигры уводят собак

В Хабаровском крае за период с 4 по 11 июня зафиксировали семь конфликтных ситуаций с участием диких животных. Об этом сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства региона.
5 июня — на территории СНТ «Урожай» Амурского муниципального района Хабаровского края отмечены следы бурого медведя, сломан забор. Проведены беседы с администрацией по хранению и своевременному вывозу бытовых отходов, проводится мониторинг данной особи бурого медведя.
7 июня — бурый медведь прошел рядом по дворовой территории с. Вознесенское Амурского муниципального района Хабаровского края. Проведена беседа с хозяином дома по хранению и своевременному вывозу бытовых отходов, проводится мониторинг данной особи бурого медведя.
8 июня — в 1,5 километрах от г. Николаевск-на-Амуре работниками лыжной базы замечена медведица с двумя медвежатами. Проведены беседы с работниками базы по хранению и своевременному вывозу бытовых отходов, проводится мониторинг данной особи бурого медведя.
8 июня — бурый медведь на протяжении двух дней выходит на пляж с. Богородское Ульчского муниципального района Хабаровского края, на отпугивание не реагирует. Проводятся мероприятия по регулированию численности данных особей.
9 июня — бурый медведь повредил улики на дворовой территории с. Роскошь Вяземского муниципального района Хабаровского края. Проводится мониторинг данной особи медведя.
9 июня — бурый медведь на протяжении долгого времени выходит на свалку на краю с. Боктор Комсомольского муниципального района Хабаровского края. Проведены мероприятия по регулированию численности.
9 июня — амурский тигр утащил собаку в лесной массив с. Глебово Вяземского муниципального района Хабаровского края. Проводится мониторинг данной особи тигра.
Жителей края просят быть внимательными и соблюдать правила содержания домашних животных в местах возможного появления хищников. В случае конфликтной ситуации с дикими животными необходимо незамедлительно обращаться по номеру экстренных служб 112.