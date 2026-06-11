Единственный выживший в авиакатастрофе спустя год потребовал «честных ответов»

Выступая перед Ассоциацией прессы, Рамеш сказал, что остаются еще «вопросы без ответов», на которые он хотел бы получить ответы, и что его травма не закончилась в день аварии. «Я живу с серьезными психологическими травмами, потерей моего брата и постоянными вопросами, на которые у меня нет ответа, как и почему это произошло», — сказал он.