Единственный выживший в авиакатастрофе спустя год потребовал «честных ответов»

Единственный выживший в авиакатастрофе самолета компании Air India требует «честности и ответов» через год после катастрофы. Вишваш Кумар Рамеш оказался единственным пассажиром, пережившим трагический инцидент в июне 2025 года, в результате которого погибли 260 человек.
Единственный выживший в авиакатастрофе лайнера Air India, унесшей жизни 260 человек в июне 2025 года, гражданин Великобритании призвал к «честности, прозрачности и ответам» спустя год после катастрофы и рассказал о своих «серьезных психологических шрамах» и финансовых трудностях.
Вишваш Кумар Рамеш ранее назвал свою судьбу «чудом» после того, как он оказался единственным человеком, выжившим в инциденте, в результате которого Boeing 787 Dreamliner врезался в медицинский колледж вскоре после взлета из аэропорта Ахмадабада, пишет The Guardian.
В результате авиакатастрофы погиб 241 человек, находившийся на борту самолета, направлявшегося в Лондон, в том числе 169 граждан Индии и 52 британца, а также 19 человек, находившихся на месте инцидента или поблизости от него. Еще 67 человек получили серьезные ранения.
Рамеш, потерявший в авиакатастрофе своего брата, потребовал ответов, поскольку следователи еще не опубликовали свои выводы. В прошлом месяце министр гражданской авиации Индии заявил, что расследование находится на «последней стадии» и отчет будет «в основном» готов к годовщине катастрофы, 12 июня.
Ровно через 30 дней после авиакатастрофы в прошлом году индийские власти опубликовали предварительный отчет, который соответствовал стандартной процедуре, напоминает The Guardian. Было установлено, что оба переключателя подачи топлива в самолете были переведены в положение «выключено» сразу после взлета, что привело к прекращению подачи топлива в двигатель.
Выступая перед Ассоциацией прессы, Рамеш сказал, что остаются еще «вопросы без ответов», на которые он хотел бы получить ответы, и что его травма не закончилась в день аварии. «Я живу с серьезными психологическими травмами, потерей моего брата и постоянными вопросами, на которые у меня нет ответа, как и почему это произошло», — сказал он.
«Я знаю, что эти вопросы волнуют не только меня, они волнуют каждую пострадавшую семью. Больше всего на свете люди нуждаются в честности, прозрачности и ответах. Ничто и никогда не изменит того, что произошло, но семьи заслуживают ясности».
По словам его представителя Санджива Пателя, Рамеш получил от Air India 21500 фунтов стерлингов на содержание своей жены и пятилетнего сына, но продолжает сталкиваться с финансовыми трудностями, а также психологическими и эмоциональными.
«Мы неоднократно просили о встрече с исполнительным директором Air India, но этого так и не произошло», — сказал Патель. «Недавно мы встречались с руководителями Air India и представителями, связанными с Tata Group [которая владеет контрольным пакетом акций компании]. Эти обсуждения были конструктивными и привели к некоторому позитивному прогрессу, хотя ряд важных вопросов остается в стадии обсуждения».
Патель сказал, что из-за последствий аварии Рамеш не смог вернуться к нормальной работе, а его семья живет менее чем на 1000 фунтов стерлингов в месяц.
Рамеш также подал гражданский иск. Патель сказал: «Несмотря на одну из самых серьезных авиакатастроф с участием британских граждан за последние годы, ни Вишуош, ни многие пострадавшие семьи, с которыми мы беседовали, не получили никаких прямых контактов или специальной поддержки от правительства Великобритании».
Представитель Air India подтвердил, что представители авиакомпании и Tata Group встречались с Рамешем и поддерживали «тесный контакт» с ним и его командой. В компании заявили, что они «активно работают над обеспечением того, чтобы ему по-прежнему оказывалась соответствующая поддержка».
Юрист Пол Макклорри сообщил, что в настоящее время рассматриваются гражданские иски против ряда потенциальных ответчиков. «Мы ожидаем результатов расследования, и мы должны, наконец, начать понимать, как и почему произошла эта ужасная катастрофа, и, что особенно важно, как ее можно было избежать», — сказал он.