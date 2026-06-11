Белорусский адвокат сказал, должны ли в ресторане бесплатно наливать воду

Стало известно, должны ли в кафе и ресторанах бесплатно наливать посетителям воду. Об этом рассказал адвокат Руслан Петроченко в эфире ОНТ.
По словам адвоката, кафе и рестораны не обязаны предлагать или наливать бесплатно воду посетителям. Законодательно нет такой установленной обязанности. Это не регламентируют ни законодательство о защите прав потребителей, ни правила оказания услуг общественного питания.
При этом в заведениях, где бесплатно предлагают воду, эта услуга является элементом сервиса и гостеприимства.
— Если какие-то кафе, рестораны бесплатно предлагают воду, это точно не выполнение обязанностей, предусмотренных законом. Наливать воду не обязаны, — констатировал специалист.