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Белорусский адвокат сказал, должны ли в ресторане бесплатно наливать воду

Адвокат сказал, могут ли белорусы в ресторане получить воду бесплатно.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, должны ли в кафе и ресторанах бесплатно наливать посетителям воду. Об этом рассказал адвокат Руслан Петроченко в эфире ОНТ.

По словам адвоката, кафе и рестораны не обязаны предлагать или наливать бесплатно воду посетителям. Законодательно нет такой установленной обязанности. Это не регламентируют ни законодательство о защите прав потребителей, ни правила оказания услуг общественного питания.

При этом в заведениях, где бесплатно предлагают воду, эта услуга является элементом сервиса и гостеприимства.

— Если какие-то кафе, рестораны бесплатно предлагают воду, это точно не выполнение обязанностей, предусмотренных законом. Наливать воду не обязаны, — констатировал специалист.