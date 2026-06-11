В Нижегородской области не фиксировали сбоев при выплате пособий и больничных

Ранее СМИ сообщили о масштабном сбое в работе Социального фонда России. По словам женщин из Московской области, они не получили положенные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет от СФР в установленные сроки. Причем проблема также коснулась и тех, кто ожидал выплаты по больничным листам.