В Нижегородской области не фиксировали сбоев при выплате пособий и больничных

В Нижегородской области не зафиксировали сбоев при выплате пособий и больничных. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда России.
Ранее СМИ сообщили о масштабном сбое в работе Социального фонда России. По словам женщин из Московской области, они не получили положенные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет от СФР в установленные сроки. Причем проблема также коснулась и тех, кто ожидал выплаты по больничным листам.
На фоне таких сообщений в Нижегородской области проблем с перечислением пособий не выявили. Как сообщили в региональном отделении Соцфонда, ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет за май были выплачены 8 июня в установленный срок и в штатном режиме. Сейчас такую меру поддержки получают 24 417 работающих нижегородцев.
В ведомстве напомнили, что при первичном назначении пособия выплата производится в течение 10 рабочих дней после получения необходимых сведений от работодателя. В дальнейшем средства перечисляются ежемесячно 8 числа за предыдущий месяц. Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, деньги переводятся заранее — в предшествующий рабочий день.
Также без задержек в регионе осуществляются выплаты по больничным листам. Согласно действующему законодательству, средства перечисляются в течение 10 рабочих дней после поступления в Соцфонд сведений о работнике.
«Жалоб от нижегородских получателей пособий не поступало», — сообщили в ведомстве.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что с начала июня на портале «Госуслуги» появилась возможность оформить ежегодную семейную выплату, направленную на поддержку семей с двумя и более детьми.