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В управлении гражданской защиты Перми сменилось руководство

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» возглавил Руслан Фаткуллин, ранее занимавший должность заместителя руководителя этого учреждения. Прежний начальник МКУ Владимир Гнидак перешел на работу в ГКУПК «Управление государственной противопожарной службы Пермского края».

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» возглавил Руслан Фаткуллин, ранее занимавший должность заместителя руководителя этого учреждения. Прежний начальник МКУ Владимир Гнидак перешел на работу в ГКУПК «Управление государственной противопожарной службы Пермского края».

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» обеспечивает реализацию полномочий администрации Перми в области участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Также организует мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.