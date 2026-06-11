Китолёт возглавил шествие Хабаровского края на форуме в Москве

Открытие фестивальной части форума собрало делегации со всей страны. Хабаровский край представил Китолёт, который возглавил колонну вместе с участниками в национальных костюмах коренных малочисленных народов Севера. В руках у них были традиционные музыкальные инструменты и бубен.