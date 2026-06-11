Китолёт возглавил шествие Хабаровского края на форуме в Москве

Хабаровский край впервые принял участие в грандиозном шествии регионов на Международном туристическом форуме «Путешествуй!» на ВДНХ в Москве, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём телеграм-канале.
Открытие фестивальной части форума собрало делегации со всей страны. Хабаровский край представил Китолёт, который возглавил колонну вместе с участниками в национальных костюмах коренных малочисленных народов Севера. В руках у них были традиционные музыкальные инструменты и бубен.
По словам главы региона, это стало не просто элементом программы, а «живой историей и голосом нашей земли».
Форум «Путешествуй!» считается одной из крупнейших туристических площадок страны. Он объединяет представителей регионов России, зарубежных государств и профессионального туристического сообщества.
Хабаровский край представил на площадке насыщенную интерактивную программу. Для гостей работали мастер-классы по национальным языкам, костюмам, рисункам и игрушкам, а также прошёл праздник детской книги с иллюстрациями народного художника России Геннадия Павлишина.
Отдельное внимание привлекли документальные фильмы о природе Дальнего Востока и тематические фотозоны.
На стенде региона постарались показать подлинный Дальний Восток — без стереотипов, через культуру, традиции и живые истории народов края.