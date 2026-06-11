Волгоградцам напомнили о семичасовом рабочем дне 11 июня

Согласно документу, продолжительность рабочего дня перед праздником должна быть уменьшена на 1 час. Это касается большинства сотрудников организаций, в том числе и удалённых работников. Среди исключений — деятельность, связанная с работой экстренных служб, некоторых видов производства, где остановка может повлечь необратимую деградацию технологических процессов.