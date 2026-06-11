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Волгоградцам напомнили о семичасовом рабочем дне 11 июня

Считанные часы отделяют жителей Волгоградской области от длинных выходных. Накануне праздника Дня России эксперты.

Считанные часы отделяют жителей Волгоградской области от длинных выходных. Накануне праздника Дня России эксперты напомнили жителям региона о праве на сокращённый рабочий день. Соответствующее положение закреплено в статье 95 Трудового кодекса РФ.

Согласно документу, продолжительность рабочего дня перед праздником должна быть уменьшена на 1 час. Это касается большинства сотрудников организаций, в том числе и удалённых работников. Среди исключений — деятельность, связанная с работой экстренных служб, некоторых видов производства, где остановка может повлечь необратимую деградацию технологических процессов.

Фото из архива ИА «Высота 102».