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ЗАЭС отключена от внешнего энергоснабжения, работают резервные дизель-генераторы

Подчеркивается, что радиационный фон остается в норме.

Источник: Комсомольская правда

На Запорожской АЭС отключено внешнее энергоснабжение, работают резервные дизель-генераторы. Радиационный фон в норме. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

«Запорожская атомная электростанция, входящая в состав “Росатома”, полностью обесточена. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ “Ферросплавная-1”, обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вчера вечером», — отмечается в сообщении от ведомства.

Энергоблоки ЗАЭС переведены на питание от резервных дизель-генераторов, которые работают штатно. Нарушений в системах безопасности нет. Все меры для поддержания безопасности принимаются. Радиационный фон в норме.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ «играют с огнем», когда обстреливают ЗАЭС. Отмечается, что последняя массированная атака произошла 4 июня 2026 года. На нее отреагировали специалисты МАГАТЭ, присутствующие на станции. Они отметили, что подобные действия могут привести к катастрофе.

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