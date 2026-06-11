В Балтийске взялись за «Поле чудес»: многострадальный участок проверяют энергетики

Чиновница рассказала и о других проектах, которые сейчас идут в Балтийске. На Черноморской продолжается ямочный ремонт, в парке Головко готовят запуск модульного туалета и нестационарных торговых объектов — туда подводят электричество и канализацию. В районе дома № 67 на Ленина уже появились муралы, теперь там разбирают подпорную стенку и лестничный спуск. Деревья, которые попадают в зону строительства, власти обещают пересадить и сохранить.