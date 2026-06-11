Рэперу P. Diddy предъявили новое обвинение в насилии над ребёнком-актёром в 2007-м

Напомним, задержали исполнителя ещё в сентябре 2024 года. Ему вменяли более сотни эпизодов изнасилования, а на его вечеринках бывали и другие американские знаменитости. Сейчас музыкант отбывает 50-месячный срок в колонии, где трудится помощником тюремного священника. В его задачи входит уход за церковной библиотекой и поддержание чистоты в кабинете священнослужителя.