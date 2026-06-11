Пермяки помогли девушке с инвалидностью исполнить мечту и съездить в Москву

Пермяки помогли девушке с детским церебральным параличом исполнить мечту и съездить в Москву, сообщили в благотворительном фонде «Дедморозим».
Насте 37 лет, она не говорит, а её движения скованны из-за болезни. Почти 30 лет она провела в интернатах. В учреждениях Настю не понимали, не учили читать, и самостоятельная жизнь казалась невозможной — при этом статуса сироты у неё не было. Всё изменила Служба будущего: девушку отправили в школу, помогли оформить нужный статус, получить и оборудовать квартиру.
Накануне Нового года Настю спросили о детской мечте. Она попросила помощи написать письмо Деду Морозу.
«Я всегда мечтала побывать в Москве — городе, который завораживает своей красотой и атмосферой», — было сказано в письме девушки.
Его опубликовали на сайте акции «Новогодняя затея», и нашлись желающие стать её добрыми волшебниками.
Четыре дня Настя провела в столице. Она посетила Московский зоопарк и Красную площадь, прогулялась по ГУМу и парку «Зарядье», прокатилась на колесе обозрения. Несмотря на коляску, поднялась на борт теплохода и вышла на верхнюю палубу. Побывала в храме Христа Спасителя, поставила свечку и купила иконку. Отдельным приключением стало московское метро.
«Яркие эмоции у Насти вызвали фонтаны. На ВДНХ она подолгу стояла у больших переливающихся чаш, ловила лицом бриз от брызг и смеялась от счастья», — рассказала сотрудник «Дедморозим» Вера Молоствова, сопровождавшая девушку в поездке.