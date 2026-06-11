Пермяки помогли девушке с инвалидностью исполнить мечту и съездить в Москву

Насте 37 лет, она не говорит, а её движения скованны из-за болезни. Почти 30 лет она провела в интернатах. В учреждениях Настю не понимали, не учили читать, и самостоятельная жизнь казалась невозможной — при этом статуса сироты у неё не было. Всё изменила Служба будущего: девушку отправили в школу, помогли оформить нужный статус, получить и оборудовать квартиру.