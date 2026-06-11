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Красноярец в поселке расстрелял из ружья компанию из-за громкой музыки

51-летний житель Красноярска открыл стрельбу по людям в поселке Канифольный Иланско-Нижнеингашско округа края.

51-летний житель Красноярска открыл стрельбу по людям в поселке Канифольный Иланско-Нижнеингашско округа края.

Все случилось в ночь на 11 июня. По версии следствия, около магазина на улице Школьная подозреваемый поругался с тремя мужчинами в возрасте 38 и 40 лет и 39-летней женщиной из-за громкого прослушивания музыки.

«В ходе конфликта подозреваемый произвел из имевшегося у него охотничьего ружья несколько выстрелов в сторону компании. Они попытались скрыться на автомобиле “Нива”, однако тот продолжил стрелять по транспортному средству. В результате одного из выстрелов 38-летний мужчина получил ранение в область грудной клетки, от которого скончался на месте. Остальные потерпевшие получили огнестрельные ранения различных частей тела и были госпитализированы, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в СК.

Стрелка задержали полицейские, в отношении него возбудили уголовные дела об убийстве и покушении на убийство. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.