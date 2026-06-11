В Красноярском крае электрички в День России будут ходить по особому расписанию

В Красноярском крае в праздничные выходные изменится расписание городских и пригородных поездов КрасЖД. Особый график введут для удобства пассажиров в связи с Днем России. В четверг, 11 июня, электропоезда будут курсировать по расписанию пятницы. 12 и 13 июня они пойдут как в субботний день, а 14 июня — по воскресному графику, — уточнили в пресс-службе КрасЖД. Изменения коснутся и пригородных экспрессов на протяженных региональных маршрутах. Ускоренный поезд Красноярск — Иланская — Решоты выйдет в рейс 12 июня, обратно — 14 июня. Экспресс Базаиха — Красноярск — Боготол отправится 11 июня, а в обратном направлении — 14 июня. Вечерний экспресс Красноярск — Иланская, который обычно ходит по субботам, назначат на четверг, 11 июня. Обратный рейс запланирован на 12 июня. Электропоезд Красноярск — Мана — Красноярск, обычно курсирующий по выходным, выйдет на маршрут в пятницу, 12 июня, и воскресенье, 14 июня. На популярных направлениях количество вагонов увеличат до 6, 8 или 10. Пассажирам также напоминают, что из-за капитального ремонта пути в пригороде Красноярска уже действуют изменения в графике движения ряда электричек. Читайте также: 12 июня в Красноярском крае будут работать 18 почтовых отделений На Шинное кладбище в Красноярске запустят регулярный рейс Фестивали, акции, флешмобы: как в Красноярске отметят День России.