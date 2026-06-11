Крестный ход с Урюпинской иконой Божией Матери проследует до Волгограда

21 июня в 10:00 в храме начнётся Божественная литургия, по окончании службы вокруг кафедрального собора пройдёт крестный ход. В 12:30 состоится общая трапеза для всех желающих и концерт на территории храма. Молебен и проводы иконы в Урюпинск запланированы на 15:00. В 19:00 её будут ждать в Урюпинске.