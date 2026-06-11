Крестный ход с Урюпинской иконой Божией Матери проследует до Волгограда

Двухдневный крестный ход с Урюпинской иконой Божией Матери состоится в Волгоградской области. Его участники проследуют от столицы российской провинции до столицы региона, а затем вернут святыню в Покровский кафедральный собор, где она пребывает постоянно.
В 2026 году празднование православной святыни совпадает с днём памяти святых, в земле Волгоградской просиявших, — этот праздник отмечается в третье воскресенье после Пятидесятницы.
Торжества начнутся в субботу, 20 июня, с молебна в Покровском кафедральном соборе города Урюпинска в 11:00. В 15:45 икону встретят в кафедральном соборе Александра Невского в Волгограде, где состоится малая вечерня и всенощное бдение.
21 июня в 10:00 в храме начнётся Божественная литургия, по окончании службы вокруг кафедрального собора пройдёт крестный ход. В 12:30 состоится общая трапеза для всех желающих и концерт на территории храма. Молебен и проводы иконы в Урюпинск запланированы на 15:00. В 19:00 её будут ждать в Урюпинске.
«К участию приглашаются всех желающие», — сообщил vlg.aif.ru прес-секретарь Волгоградской епархии Сергей Иванов.
Ранее vlg.aif.ru рассказывал о визите губернатора Андрея Бочарова и митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора к владыке Герману.